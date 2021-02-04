Казань, , 12:29 — REGNUM В Татарии к предстоящим выходным существенно сменятся погодные условия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ.

По данным республиканского ведомства, на территории региона 4 февраля ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. В отдельных районах возможны метель, туман. Температура воздуха днем −4…+1 градус, ночью — около 10 градусов ниже нуля. На дорогах сильная гололедица.

Осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся в пятницу, 5 февраля. Минимальная температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов. В республике ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

В субботу, 6 февраля. столбики термометров ночью и днем будут показывать от минус 10 до минус 15 градусов, при прояснениях до — 22 градусов. На дорогах сильная гололедица.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ближайшие выходные дни в Москве будет достаточно холодно. Так, ночью в субботу, 6 февраля, столбики термометров опустятся до — 15 … — 17 °C, по области до — 20 °C. В дневные часы воздух не прогреется выше — 12 … — 14 °C.

Читайте также: Синоптики обещают морозную погоду на выходные в Москве