Москва, , 11:58 — REGNUM В России после пандемии изменится подход в въездному туризму из Китая. Эксперты прогнозируют другую картину по турпотоку и других китайских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, планируется сделать упор на индивидуальные туры из Китая в Россию и туры в мини-группах. Китайских туристов будут ждать индивидуальный подход, разнообразие и отдых в новых для них регионах России.

До пандемии коронавируса туристы из КНР преимущественно в составе больших групп посещали Москву и Санкт-Петербург. После пандемии китайцам предложат Байкал, Камчатку и другие направления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, турпоток из Китая — это основа для индустрии российского въездного туризма. В 2019 году он составил 29,5% всего иностранного турпотока.

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