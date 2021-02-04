Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбуржье продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, за сутки (по состоянию на 4 февраля) выявлено 154 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,45.

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Стоит отметить, что в Оренбуржье третий день подряд фиксируется менее 160 случаев заражения за сутки: на 1 февраля — 160 случаев, на 2 февраля — 156, на 3 февраля — 154.

С конца марта 2020 года выявлено в общей сложности 34 709 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1761,56 случая COVID-19.

Оправились от болезни 30 905 человек. Жертвой заболевания стали 498 оренбуржцев.

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