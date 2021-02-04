Баргузинский район, Бурятия, , 11:58 — REGNUM Озеро Байкал крайне своенравный водоём и иногда создает непредсказуемые условия. По словам старейшего сотрудника Баргузинского заповедника Геннадия Янкуса, при поездках по льду озера на машинах опасность подстерегает всю зиму, передали ИА REGNUM в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье».

В частности, из-за подводных течений, тектонических явлений, а также перепада температур и ветров образуются трещины, щели и разносы многометровой ширины. Скрытые снегом, они становятся ловушкой для автомобилистов. Однако наибольшую опасность представляют участки с очень тонким льдом или даже открытой водой.

«Подтаивание льда в таких местах (например, губа Фролиха) происходит ввиду мощного выхода со дна термальных вод — на глубинах до 80 м, а в иных точках озера и метана. Пузырьки выходящего газа препятствуют замерзанию воды», — отметил Геннадий Янкус.

Кроме того, незамерзающие участки, к которым опасно приближаться, создают всплывающие со дна озера кусочки гидратов. Местные жители их называют «продухи» или «тальцы». Отмечается, что подобные тальцы регулярно становятся причиной гибели людей.

Напомним, с начала года в результате провала под лёд Байкала погибли четыре человека. Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в 15 км от села Дубинино утонул очередной автомобиль, на котором ехали три человека. Выбраться из машины и спастись удалось лишь одному.

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