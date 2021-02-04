Белгород, , 12:17 — REGNUM В Белгородской области 4 февраля подтверждено 166 случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, общее количество носителей инфекции превысило 28 тысяч. Выписаны после выздоровления ещё 117 человек, зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 28 тыс. 125 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 тыс. 640 человек, продолжают лечение в стационарах 1034 пациентов, из них 41 — на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 3059 человек, ещё 10 935 жителей находятся на самоизоляции. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 392 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 записались 22 тыс. 32 добровольца, в том числе 865 заявок подано за последние сутки. Один компонент вакцины получили 21 тыс. 380 человек, завершили иммунизацию 1879 белгородцев.