Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Выступая со своей инаугурационной речью, Джо Байден заявил, что его правление будет посвящено исцелению страны, разделенной культурными и расовыми противоречиями. Однако у него не получится искоренить одну из основных причин внутриамериканской вражды: тот факт, что Соединенные Штаты, в которых когда-то проживало в основном белое население, быстро становятся страной, в которой большинство составляют представители меньшинств, пишет политолог Джастин Джест в статье, вышедшей 3 февраля в Politico.

На протяжении десятилетий эта демографическая эволюция вбивала клин между гражданами США. И разногласия только усилились во время правления администрации бывшего президента Дональда Трампа, который стремился обвинить вновь прибивших во многих проблемах страны. Сегодня, кажется, сложились два четких лагеря: с одной стороны — те, кто принимает подобное развитие тенденций, а с другой — те, кто ему противится. В мире не так много стран, которые уже переживали подобные трансформации, например, Бахрейн, Гавайское Королевство, Маврикий, Сингапур, Тринидад и Тобаго.

Хотя США представляют собой более обширное сообщество с более сложной политической системой и уникальным этническим и религиозным разнообразием, они все же идут по тому же пути. В связи с этим опыт этих малых государств может оказаться полезным, поскольку он показывает, как правительства могут подавлять определенные группы и разжигать социальные разногласия или как они могут воссоединить и пересмотреть принцип своей нации, укрепляя ее единство. В более практическом плане они также раскрывают способы, которыми Байден может превратить поэзию своего ораторского искусства в прозу эффективного государственного управления, избегая ловушек своего предшественника.

Во-первых, это идеология, в рамках которой у государства есть потенциал для объединения или разделения представителей своего многонационального населения. Все зависит от границ, которыми государство отделает своих «людей», и от того, насколько широким или узким является это определение.

«Байдена избрали многие американцы, которые стремились к большему равенству, большей цивилизованности или уже устали от разжигания культурных войн в нашей стране. Он уже подчеркнул, что назначенные им в Кабинет министров должны «выглядеть как Америка», и он в своих первых исполнительных указах уделял приоритетное внимание расовому равенству и гуманной иммиграционной политике», — отметил автор.

«Однако теперь Байден должен работать над формированием общего чувства цели и идентичности, которое так же привлекательно для вновь прибывших, как и для жаждущих статуса белых американцев, которые поддержали его оппонента», — добавил он.

Во-вторых, полномочия по социализации детей с помощью инклюзивных или эксклюзивных школьных программ находятся в руках властей. Политики должны принимать решения о национальных языках, школьной интеграции, содержании учебников и воинской повинности. В обществах, стремящихся к сосуществованию, школа — это формирующий опыт, который знакомит детей с различиями между ними, а также с тем, что у них общего, когда они достигают совершеннолетия, преследуют свои увлечения и изучают один и тот же материал. Школы также могут содействовать разделению общества, в них преподается неприемлемый для определенной группы материал, как было в случае с предложенной созданной Трампом Комиссией 1776 года программой патриотического воспитания. В ней, в частности, осуждался «прогрессизм», «политика идентичности» и университеты.

«Хотя администрация Байдена ограничена в своих возможностях изменять местную политику в области образования или содержание учебников истории, федеральное правительство могло бы инвестировать в муниципальные колледжи в качестве институтов переподготовки, которые позволяют потерявшим работу рабочим наладить связь с новой отраслью», — указывает Джест.

«Движение в этом направлении также могло бы поспособствовать переосмыслению школы как центра, предоставляющего семьям комплексные социальные, медицинские и общественные услуги», — добавил он.

В рамках подобных инициатив становится возможно объединить разрозненные социальные группы, а также снизить социальную изоляцию и создать центры объединения местной общины. Байден также мог бы поддержать национальную программу обслуживания молодежи США, которую пропагандируют некоторые группы американского гражданского общества в попытке продвинуть трансграничное взаимодействие, гражданское образование и социальную солидарность в служении нации.

В-третьих, это культура. Поскольку связанная с ней политика — вещь очень тонкая, культура является, возможно, самым мощным способом преодоления разногласий в обществе: музыка, кулинария, спорт, искусство, литература и возрождение светских традиций, таких как День Благодарения, объединяют людей, а в обществах, стремящихся к сосуществованию, дают соотечественникам чем поделиться.

Несмотря на значительную сегрегацию по месту жительства и жесткую расовую политику, тринидадцы индийского и африканского происхождения собираются вместе за единой трапезой и слушают музыку. Их ежегодный карнавал — прочная традиция среди афро-карибских жителей — вдохновил многих индо-тринидадцев, и теперь каждый год в его преддверии проводится «Карнавал Чатни». Когда-то направленные на создание отдельных пространств для каждой этнической группы теперь эти два карнавала пересекаются, вдохновляют и развиваются совместно.

Риторически Байден должен искать и опираться на те культурные атрибуты, которые позволяют американцам открывать и распознавать общие черты — абсолютную одержимость спортом, большой запас музыкальных талантов, страсть к природе. Между тем федеральные агентства, занимающиеся искусством и гуманитарными науками, могли бы направить свои ресурсы на работу, которая призывает к гибридности и коэволюции американской культуры. Министерство внутренних дел могло бы, например, объединить американцев в озабоченный климатом «зеленый корпус», который навсегда объединит любителей природы и ее защитников.

В-четвертых, это коммерческие отношения, которые либо воспроизводят социальное неравенство и сегрегацию в экономическом секторе, либо игнорируют их ради взаимной выгоды. Так, многие социальные конфликты выливаются в споры по поводу ограниченных ресурсов. В США по-прежнему распространены расовые бедность и неравенство, шовинизм в области социального обеспечения и политика разногласий вокруг возмещения ущерба бывшим рабам и преференций для этнических меньшинств.

В обществах, стремящихся к сосуществованию, рынки обладают полезной взаимозависимостью, которая заставляет различных граждан вступать в контакт друг с другом для получения общей выгоды — продажи, оказания услуг, полезных консультаций. Благодаря более меритократическим системам продвижения по службе возможно сократить неравенство, а разнообразные по этническому составу рабочие места одновременно служат центрами социальных мостов и альтернативных форм вовлеченности. Таким образом, крупные работодатели должны сыграть важную роль в национальном объединении; им теперь доверяют больше, чем правительству.

Для Байдена инфраструктурные программы «Build Back Better» могут предоставить двойные возможности для наведения социальных мостов, если они будут объединять разные слои Америки для достижения общей цели. В самом деле, аэропорты, автомагистрали, туннели и мосты, которые они строят для соединения страны, могут быть посвящены этому большему идеалу. Белый дом также мог бы созвать крупных работодателей для формирования коалиции предприятий, которые обязуются следовать набору передовых методов для развития интеграции и взаимопонимания на рабочем месте.

Наконец, объединить США сможет общая угроза. И лучшим кандидатом на эту роль является прежде всего коронавирус.

«Определив «вирус» как главное бедствие Америки, Байден сумел обнаружить внешнюю угрозу, не вызывающую внутренних разногласий», — обратил внимание Джест, которых отметил, что хотя в прошлом году из-за политики в стране разгорелись споры о необходимости ношения масок, новый президент стремится повысить интерес к вакцине.

По словам Джеста, Байден сделал активную вакцинацию граждан столь же приоритетной задачей, как полет на Луну — в общую национальную цель, в которой каждый играет небольшую роль.

Еще одним «уравнивателем» в США сегодня является то, что многие граждане страны чувствуют свою изоляцию и отчуждение. В этой связи эксперты Департамента здравоохранения и социальных служб и Национальных институтов здравоохранения также могли бы изучить влияние одиночества на психическое и физическое благополучие граждан, и начать относиться к атомизации людей как к кризису общественного здравоохранения, так и к кризису национальной солидарности.