Москва, , 11:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 4 февраля поручил министру экономического развития Максиму Решетникову не затягивать с разработкой постоянного механизма сдерживания цен на продовольствие.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потребитель должен прочувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат», — сказал Путин.

Он отметил, что меры ожидаются не только потребителями, но и участниками рынка сельского хозяйства.

Ранее Решетников доложил президенту о разработке механизма ценового демпфера, который должен начать работу с 1 апреля 2021 года. В Минэкономразвития рассчитывают, что данная мера защитит российский рынок продовольствия от колебаний цен на мировых рынках.