Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбургской области на российско-казахстанском участке госграницы по направлению к пунктам пропуска МАПП «Маштаково», МАПП «Сагарчин» и МАПП «Орск» за неделю (26 января — 3 февраля) пресечено семь попыток незаконного ввоза на территорию России из Киргизии и Казахстана продовольствия общем объёмом более 1222 тонны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

Установлено, что из Казахстана пытались ввезти 46,83 т сухофруктов, а из Киргизии 40 т грецких орехов при недействительных фитосанитарных сертификатах.

Кроме того, из Казахстана следовал груз (17,1 т рыбного икорного изделия — из икры сельди) с признаками перемаркировки, а 18,5 т мяса индейки перевозилось с несоответствием сведениям, указанным в ветеринарном сертификате.

В результате ввоз продукции общим весом 122,43 тонны на территорию России был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Из Оренбургской области в Казахстан не пропустили 160 кг меда без ветеринарного сертификата. Грузоперевозчик привлечен к административной ответственности, мед возвращен по месту выхода для устранения выявленных нарушений.

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