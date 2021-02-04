Москва, , 11:50 — REGNUM На следующей неделе жителей столицы России ожидают такие морозы, которых не было на протяжении последних десяти лет. Об этом 4 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится плюс включается радиационное выхолаживание», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в это время в ночное время температура воздуха составит −21… −26 °C, а днем — −15… −20 °C, при этом 9 февраля морозы достигнут пиковых значений и ночью будет −20… −30 °C, а днем — −16… −21 °C.

«Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15−20 (градусов) ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет», — заключил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в дневное время 4 февраля в столице России ожидается выпадение небольшого количества снега, а вечером Москву накроет интенсивный снегопад.