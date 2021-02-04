Саратов, , 11:45 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки новыми жертвами коронавируса стали шесть человек. Таким образом, по состоянию на 4 февраля от последствий заражения инфекцией скончались 558 пациентов. Об этом сообщает облминздрав.

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Очередные летальные исходы произошли с четырьмя женщинами и двумя мужчинами. Возраст погибших — от 50 до 69 лет. Инфицированные пациенты страдали рядом сопутствующих заболеваний различной степени тяжести. которые осложняли проводимое лечение.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области вакцинацию от коронавируса, по информации на 4 февраля, прошли 24 911 человек. Первый этап вакцинации осуществили 21 110 человек. Полностью завершил иммунизацию 3801 житель.

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