Уфа, , 11:56 — REGNUM Экс-начальника отделения судебных приставов подозревают в превышении должностных полномочий в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

По версии следствия, в конце прошлого года подозреваемый 33-летний бывший начальник Баймакского межрайонного отделения судебных приставов потребовал от своих подчиненных передать ему часть полученной ими премии. Следователи считают, что свои требования он мотивировал тем, что сам он премию не получил из-за наложения на него дисциплинарного взыскания, которое он получил в связи с общей недоработкой сотрудников.

По версии следствия, подчиненные передали обвиняемому 77 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам превышения должностных полномочий. Обвиняемого уволили со службы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен врио министра строительства и архитектуры Башкирии

Читайте развитие сюжета: В Самарской области экс-полицейского обвинили в коррупционном преступлении