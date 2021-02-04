Ижевск, , 11:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 февраля провели 829 869 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2322 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1522 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в республике выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 93 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 032 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3159 человек.

Читайте также: В Удмуртии число носителей коронавируса превысило 26 тыс. человек