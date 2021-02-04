Москва, , 11:41 — REGNUM В России подвели итоги образовательного некоммерческого проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля». Участие в нём приняли школьники, студенты, программисты и все желающие из 226 городов и 33 государств. Финальным аккордом проекта стал чемпионат по решению задач машинного обучения с датасетом от МегаФона. Первое и второе место в конкурсном турнире поделили Илья Зуев из Дальневосточного федерального университета и Анна Беляева из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Замкнул тройку призёров Даниил Степанов из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Об этом сообщает оргкомитет образовательного проекта.

Чемпионат по решению задач машинного обучения включал два турнира: учебный для «начинающих» и конкурсный для «продолжающих». Всего зарегистрировались 135 человек. В квалификации осталось 50 человек из более чем 15 российских регионов и Казахстана. Ребята получат приоритет при отборе на стажировку по Data Science в одну из крупнейших цифровых компаний России МегаФон. Набор для всех желающих будет в марте, но уже сейчас можно оставлять заявки в телеграмм-чате образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля».

«Многие участники успешно справились как с учебной программой, так и с финальным конкурсным заданием. Полноценно определить уровень их достижений пока трудно, поскольку программа была посвящена относительно простой области знаний. Тем не менее, лучшие участники движутся к тому чтобы стать высококлассными специалистами в области программирования, искусственного интеллекта и машинного обучения. Одной из очевидных задач при развитии проекта является расширение «активной» географии», — отметил судья соревнований, технический директор Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности при Дальневосточном федеральном университете Александр Кленин.

Проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» стартовал летом 2020 года. Его цель — популяризировать образование для молодёжи в теме искусственного интеллекта, дать ребятам из регионов России и ближнего зарубежья равные возможности в технологическом образовании по сравнению с ребятами из столицы и крупных ИТ-хабов — Санкт-Петербурга, Владивостока, Иннополиса. Перед началом проекта одиннадцать экспертов проанализировали проблемы образовательной сферы высоких технологий в регионах. Затем началась популяционная кампания.

«В рамках программы для широкой аудитории у нас прошло пять онлайн-конференций. После мы продолжили углубляться в тему искусственного интеллекта и запустили два больших курса. Первый с Университетом Иннополис (Татарстан) — 24-часовой курс про искусственный интеллект «AI from scratch», прочитанный на английском языке. Второй — 72-часовой углублённый курс по машинному обучению, разработанный совместно со Школой цифровой экономики Дальневосточного федерального университета», — пояснила операционный руководитель проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля», директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.

По её словам, мы расширим аудиторию участников проекта. «Мы решили дать возможность ребятам из малообеспеченных семей, многодетных семей и неблагополучных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья познакомиться с искусственным интеллектом и начать карьеру в этой сфере», — добавила Ольга Солодянникова.

В создании образовательной программы, и особенно — в формировании R&D практики участников, активно помогала команда анализа данных компании МегаФон. Руководитель по аналитике данных компании МегаФон Сергей Рябов считает проект важным для компании: «Потому что он позволяет поделиться своими наработками в области искусственного интеллекта, своими алгоритмами, своими решениями математических задач и, конечно, нашими бизнес-кейсами, которые мы используем в работе», — подчеркнул он.

В апреле состоится онлайн-марафон, говорят организаторы проекта, а после него восьминедельная программа. Приняв участие в ней, ребята смогут погрузиться в мир искусственного интеллекта. Организаторы проекта также планируют записать несколько онлайн-курсов. Их выложат на платформе Stepik, чтобы в любой момент времени и из любой точки мира все желающие смоли пройти обучение по этой тематике. В конце года состоится live coding battle, а затем хакатон (идеатон), где смогут принять участие команды.

Инициаторами и исполнителями бесплатного образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» выступили АНО «Русская школа программирования», АНО «Социальный медиатор» и ПАО «МегаФон» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.