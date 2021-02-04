Ижевск, , 11:39 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 февраля выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 93 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 032 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В числе новых носителей коронавируса — семь детей в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 129 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 22 532 человека. 341 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки смертей от COVID-19 не зафиксировано, накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3159 человек. Из их числа 2617 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 437 — в состоянии средней степени тяжести, 105 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 февраля выявили 2573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2545 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 470 416 случаев.

Читайте также: Вторые сутки в Поволжье выявляют меньше 2,6 тыс. новых заражений SARS-CoV-2