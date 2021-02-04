Москва, , 11:38 — REGNUM Мальдивы в январе 2021 года посетили 20 тыс. 973 туристов из России, это на 67,4% больше, чем в январе 2020 года и на 36,8% больше, чем в декабре 2020 года, сообщили 2 февраля в Ассоциации туроператоров России.

В первый месяц 2021 года Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивах. На втором месте — Индия (19 тыс.135 туристов, +38,2%), на третьем — Украина (7 тыс. 210 туристов, +196%). Также в топе-5 — Казахстан (4 тыс. 434 туриста, + 152%) и Румыния (3 921 туристов, +93%).

Всего в январе курорты этого государства посетили 92 тыс. 103 иностранных туристов. Эксперты турбизнеса прогнозируют такую же структуру турпотока на Мальдивы в феврале и всю весну текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году турпоездки на Мальдивы показали спад с 83,4 тысячи, до 58 тысяч туристов из России.

Читайте также: АТОР: российские туристы на 77% сократили поездки за рубеж в 2020 году