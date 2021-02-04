Рязань, , 12:02 — REGNUM В Рязанской области 4 февраля подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 460 пациентов с COVID-19.

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Всего в Рязанской области выявлены 22 тыс. 328 носителей инфекции. Показатель заболеваемости составляет 1997,47 на 100 тыс. населения, что на 670,86 ниже общероссийского. За минувшие сутки выписали 115 выздоровевших пациентов, всего справились с болезнью 20 тыс. 390 человек.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано ещё три летальных исхода. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 238 пациентов.