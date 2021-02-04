Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Петербурге незначительно снизилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает 4 февраля оперативный штаб. За последние 24 часа в статистику смертности в Петербурге внесли 53 летальных исхода от COVID-19, в то время как днем ранее таковых было 55.

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За последние сутки это второй по стране максимальный показатель смертности — после Москвы. Всего за время пандемии, по официальным данным, в Петербурге от COVID-19 погибли 9959 человек. Летальность болезни в городе составляет 3%.

В России за сутки зафиксировали 521 смертельный случай, их общее число достигло 75 205.

Добавим, в Петербурге за 3 февраля подтвердили 340 929 случаев заражения коронавирусом за все время пандемии, в России — 3 917 918.

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