Горно-Алтайск, , 11:29 — REGNUM Жители Горно-Алтайска задолжали около 60 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, неплатежи по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросли в полтора раза.

Отмечается, что ситуацию усугубила пандемия коронавируса, из-за которого с 6 апреля 2020 года были отменены начисления пеней за долги. Кроме того, был введён мораторий на вышедшие из строя счетчики воды, света, тепла. В результате сумма задолженности населения начала расти.

В связи с этим власти Горно-Алтайска напомнили об отмене с 1 января 2021 года всех послаблений на начисления пеней.

«Это значит, что при игнорировании уплаты долга сумма на вашей квитанции будет только расти. Поэтому стоит, как можно раньше оплатить долг за оказанные еще в прошлом году услуги», — отметили в администрации.

Долги жителей приводят к росту задолженности ресурсоснабжающих организаций перед сотрудниками, а также к сложностям при проведении ремонтных работ.