Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Екатеринбурге устраняют последствия коммунальной аварии, из-за которой обледенел подъезд в жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее жители дома на улице Ломоносова, 55 (Уралмаш) пожаловались на затопление, приведшие к обледенению подъезда и лестничных маршей. Коммунальщики уже обследовали подъезд и в настоящий момент заменяют повреждённые участки трубопровода.

«На лестничной клетке — лужи и остаточные явления обледенения перил и ступеней», — уточнили в мэрии.

После ремонтных работ будет проведена влажная уборка подъезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители жаловались, что трубу прорвало ещё месяц назад.

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