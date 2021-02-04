Пенза, , 11:29 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 4 февраля подтвердилась у 33 581 человека, за сутки заболели 210 жителей. Накануне носителями инфекции стали 222 человека. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 26 641 пациент или 79,3% инфицированных. За сутки побороли болезнь 199 человек. С начала наблюдений скончался от последствий заражения коронавирусом 391 житель области.

ИА REGNUM напоминает, за последние сутки в России выявили 16 714 случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ с начала пандемии выявили, по данным на 4 февраля, 3 917 918 носителей коронавируса.

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