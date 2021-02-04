Кемерово, , 11:27 — REGNUM В Кемеровской области в действующие меры по противодействию распространению коронавируса внесены изменения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Кузбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, с сегодняшнего дня, 4 февраля, отменена рекомендация работодателям о переводе не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с 4 февраля в Кузбассе разрешаются: организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий со стопроцентной заполняемостью залов; работа кинотеатров, концертных и цирковых организаций со стопроцентной заполняемостью залов; оказание услуг бассейнами, банями и саунами со стопроцентной заполняемостью; проведение банкетов и иных коллективных мероприятий в объектах общепита.

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