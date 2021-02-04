Волгоград, , 11:41 — REGNUM Директора государственного казённого предприятия Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновника, отвечавшего за ликвидацию 18 свалок в Среднеахтубинском районе, на месяц заключили под стражу, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, дирекция заключила госконтракт на ликвидацию несанкционированных свалок с ООО «ГринЛайт». Через некоторое время чиновник и директор коммерческой компании преднамеренно ввели в заблуждение руководство регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии — работы были выполнены не до конца, с нарушениями, однако контракт полностью оплатили. Бизнесмену перевели более 76,7 млн рублей.

Центральный районный суд Волгограда 4 февраля избрал в отношении директора казённого предприятия меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2021 года. Постановление ещё не вступило в законную силу.

Руководителя ООО «ГринЛайт» ранее суд также заключил под стражу до 16 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде ликвидатора свалки уличили в крупном мошенничестве