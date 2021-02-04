Кливленд, США, , 11:24 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, записавший в свой актив 36 очков.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, набравший 27 очков.

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