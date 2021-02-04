Москва, , 11:24 — REGNUM Принятие стратегии о покилометровой плате за проезд на автомобилях по дорогам Москвы и Московской области нанесет огромный вред и усилит социальную напряженность, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Автобан (сс) 0532-2008

Проект Стратегии развития транспортной системы Московского региона по заказу АНО «Дирекция Московского транспортного узла» разрабатывает Центр экономики инфраструктуры. Ее утверждение ожидается в I квартале 2021 года, сейчас идёт межведомственное согласование, пишут «Известия». Плата может быть введена в 2030 году.

«Даже появление такой новости о проекте наносит огромный вред стране, с учётом огромной социальной напряжённости. Принятие стратегии нанесёт ещё один удар. Но главное, что в головах у разработчиков? Они не в курсе, что маршруты общественного транспорта, в том числе электричек, по всей стране сокращаются? Что альтернативы личному авто для многих в Московском регионе нет и не будет? Что в Москву на работу люди ездят даже из Твери, уж молчу про малые города Подмосковья?» — отметил Шапарин в Facebook.

Но главное, исходя из каких прогнозов экономического роста Россия станет настолько богатой страной, что через десять лет население сможет платить за проезд по каждому километру дороги, задает вопросы эксперт.

Система предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактно по дифференцированным ставкам, включая нулевую, и зависящим от типа транспортного средства (ТС), категории платного участка дороги, места и времени поездки.