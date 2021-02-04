Сеул, , 11:32 — REGNUM По итогам 2020 года у 55 из 17 890 жителей Южной Кореи, прошедших обследование, удалось выявить антитела к коронавирусу. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

По их словам, уровень образования антител составил лишь 0,31%, что является крайне низким показателем по сравнению с другими странами.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средний показатель по миру составляет около 10%.

Известно, что в течение прошлого года в стране трижды проводились обследования пациентов на наличие антител.

Между тем, замглавы Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Квон Чжун Ук отметил, что такие меры сдерживания распространения вируса, как социальное дистанцирование и ношение масок, хорошо соблюдаются жителями Южной Кореи, однако наличие антител у людей, у которых не был выявлен COVID-19, говорит о возможности передачи вируса.