Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано ещё 28 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 февраля.

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Жертвами коронавируса стали 13 женщин в возрасте от 59 лет до 81 года и 15 мужчин в возрасте от 55 до 78 лет. Ковид-пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 733 жителя Ростовской области.

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