Чебоксары, , 11:22 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 88 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 4 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 19 817 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 88.

Вылечились от COVID-19 в республике 17 884 человека, доля выздоровевших составляет 90,2%. Из них за последние сутки победили болезнь 77 человек.

При этом в Чувашии зарегистрировано ещё шесть летальных исходов от COVID-19, всего умерли 905 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию поступило ещё 12,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, которая будет доставлена во все медицинские организации. С начала пандемии регион получил более 23 тыс. доз.

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