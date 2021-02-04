Кемерово, , 11:21 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 4 февраля, разрешается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных, расположенных на фуд-кортах в торгово-развлекательных центрах с числом посетителей, определяемым по общему количеству посадочных мест. При этом расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра либо между ними должны быть установлены перегородки. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Также теперь разрешено проведение банкетов и иных коллективных мероприятий в объектах общепита.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что также, с сегодняшнего дня, 4 февраля, разрешаются️ организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, работа кинотеатров и бассейнов со стопроцентной заполняемостью.

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