Салехард, , 11:20 — REGNUM На Ямале в колледжах и организациях среднего профессионального образования повысилась региональная выплата за классное руководство. Она установлена .в фиксированном размере 2500 рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Выплата производится с учётом северной и районной надбавок», — уточнил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

Отмечается, что ранее данная выплата была установлена в процентах от должностного оклада. Её размер с учётом северной и районной надбавок был в пределах 3000 рублей. Сейчас наставник студентов в колледже или профессиональном училище будет получать 6250 — 6500 рублей.