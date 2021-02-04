Москва, , 11:28 — REGNUM Еда перед сном не всегда приводит к лишнему весу. Главное — контролировать суточное потребление калорий, рассказал диетолог Филипп Кузьменко 4 февраля в интервью радио Sputnik.

По его словам, человек может весь день голодать и наесться вечером либо быть сытым на протяжении всего дня — для организма не это имеет значения. Свой суточный калораж, к примеру, две тысячи калорий, кто-то может съесть на ночь и потом спокойно заснуть, крепко проспать всю ночь и утром встать бодрым.

Кому-то комфортно быть сытым весь день, тогда стоит калораж распределить равномерно. Суточную норму калорий можно рассчитать с помощью специалиста, но подбирать режим питания лучше по собственным ощущениям.

При плохом сне на полный желудок можно перед сном не есть. Если же голодным спать плохо, лучше выпить йоргурт, съесть творожок, но не переедать.

«Это всё настолько индивидуально, что какие-то точные цифры будут только путать человека. Он должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему», — сказал Кузьменко.

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