Самара, , 11:20 — REGNUM Воспитателя обвинили в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в октябре прошлого года в детском образовательном учреждении 4-летний мальчик подавился деталью от конструктора и скончался.

Следователи считают, что обвиняемая не уделила ему должного внимания, в то время, когда мальчик находился в игровой комнате.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Материалы этого дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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