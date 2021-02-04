Кемерово, , 11:16 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 4 февраля, разрешаются️ организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий со стопроцентной заполняемостью залов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Также с полными залами разрешили работать кинотеатрам, концертным и цирковым организациям. Со стопроцентной наполняемости могут работать теперь и бассейны, бани и сауны, организации по оказанию услуг по отдыху и оздоровлению детей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе, по данным на сегодня, 4 февраля, за прошедшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 29 836 случаев заражения коронавирусом, 28 029 человек выздоровели, 529 кузбассовцев скончались.

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