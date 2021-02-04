Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано еще четыре летальных исхода от COVID-19 — столько же было и днем ранее. Об этом 4 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Нарастающим итогом, с начала пандемии в регионе был выявлен 31 571 заражённый, из них выздоровели 28 624 человек, в том числе 196 пациентов выписаны за последние сутки. Количество жертв болезни в регионе достигло 446 жителей.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число инфицированных было выявлено в городах Тихвин (18), Кудрово (14), Кириши (12) и Выборг (10).

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