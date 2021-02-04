Челябинск, , 11:13 — REGNUM Бывший мэр Миасса Челябинской области Геннадий Васьков сможет выйти из колонии досрочно. Суд удовлетворил его ходатайство, пишут СМИ.

Ходатайство рассмотрел Калининский райсуд Челябинска. Бывшему чиновнику заменят наказание на более мягкое. На какое именно, станет известно позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Васьков был осуждён к лишению свободы. Его признали виновным в превышении полномочий и в покушении на получение взятки.

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