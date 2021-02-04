Москва, , 11:11 — REGNUM Все органические продукты, которые поставляются в России из-за рубежа, не содержат генетически модифицированных организмов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Роскачества.

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Всего на соответствие требованиям к органике было проверено 30 товаров 22 торговых марок из десяти стран (Бельгии, Италии, Испании, Таиланда, Швеции, Нидерландов, Франции, Словении, Чехия и Эквадора), промаркированных знаком сертификации органической продукции Евросоюза. В числе продуктов питания, которые эксперты исследовали на наличие самых распространённых пестицидов и ГМО, в частности, были бананы, чай, хлебцы, хлопья и детское питание, а также макаронные изделия и рис.

«Только в одном продукте из 30 обнаружены признаки нарушений органического способа выращивания», — рассказали специалисты.

Это бананы марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, заявленные в маркировке как «100% Organic bananas». В них выявлен пестицид хлорпирифос в концентрации 0,029 мг/кг. При этом допустимая норма составляет 2 мг/кг.

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В Роскачества добавили, что в остальных продуктах пестицидов обнаружено не было. Также тесты также показали отсутствие ГМО во всех исследованных продуктах, промаркированных Евролистом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества развеяли миф о том, что консервированная кукуруза, которая представлена на российском рынке, содержит генно-модифицированные организмы.