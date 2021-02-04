Казань, , 11:16 — REGNUM В столице Татарии в период с 2011 по 2020 годы создали 26 комфортных скверов и парков общей площадью 258 га. В настоящее время в Казани насчитывается 145 парков и скверов, которые занимают 432 га. Об этом заявил замруководителя исполкома — председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

С его слов, масштабные работы провели на набережной озера Кабан. На благоустроенном общественном пространстве появились зона барбекю, новое здание школы гребных видов спорта, зоны для пешеходов и велосипедистов. Выполнено озеленение на площади более 21 га и проведена реконструкция слипов, появились фотоочистные сооружения, каскадные мост и сады. Благоустроенная территория составляет почти 2 км.

Также большой объем работ выполнили в парке «Черное озеро», на площади перед ДК железнодорожников, в парке имени им. Саид-Галиева, на склонах у бывшего НКЦ «Казань». На набережной, продлившейся до моста Миллениум, появилась уличная сцена и амфитеатр в качестве продолжения Национальной библиотеки, многофункциональные зеленые зоны, поля для мини-гольфа и волейбола. Благоустроен сквер с памятником Мустаю Кариму, бульвар у КЦ «Чулпан», экстрим-парк «Урам», территория памятника Воину-освободителю в Парке Победы.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году реконструкцию Чайковых озер, расположенных на территории горбольницы №7, запланировали провести в Ново-Савинском районе Казани. Здесь появятся зоны реабилитации, арт-терапии, фитотерапии и многое другое. Реконструкция пройдет в два этапа.

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