Новосибирск, , 11:08 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 февраля, за минувшие сутки выявлено ещё 134 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 135 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 55 лет, 65 лет, 68 лет, 74 года, 88 лет и женщины в возрасте 50 лет, 82 года, 89 лет, 94 года. Всего в регионе умерли 1260 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации — 113 человек, на ИВЛ — 18 пациентов». Всего в регионе выявлено 32 786 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1845 детей; 30 368 пациентов выздоровели (+213 за сутки).