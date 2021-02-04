Уфа, , 11:10 — REGNUM Осужденного признали виновным в поджоге здания в исправительной колонии в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что 26-летний фигурант уголовного дела отбывал наказание в колонии № 13 в Уфе. Там он работал в пожарной охране, поэтому мог передвигаться по территории.

Весной 2018 года подсудимый написал начальнику колонии заявление о предоставлении встречи с гражданской супругой. Начальник колонии отказал ему в этой просьбе, поэтому обвиняемый решил поджечь здание хозяйственного блока: ночью он бросил в него горящий сверток бумаги. В здании случился пожар.

Таким образом был причинен ущерб в размере более 3,8 млн рублей. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично.

По данному факту было возбуждено уголовное дело: суд признал мужчину виновным и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Также с подсудимого была взыскана сумма причиненного ущерба.

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