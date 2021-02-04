Красноярск, , 11:05 — REGNUM В Красноярской краевой клинической больнице вновь принимают плановых пациентов, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в минздраве региона.

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Перерыв в приёме плановых пациентов делали из-за сложной эпидситуации, связанной с коронавирусом. Сейчас в крае, по оценкам экспертов, ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Палаты отделений гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии начали заполняться пациентами в первые дни февраля. Процедура госпитализации для пациентов не изменилась.

Пока в терапевтических отделениях задействовано 50% коечного фонда. Если ситуация с распространением коронавируса останется стабильной, будут заполнены все места.

Плановый прием ведётся по всем профилям хирургии и терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 3 февраля выявлено 57 346 носителей коронавируса, выздоровел 52 841 человек.

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