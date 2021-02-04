Калуга, , 11:23 — REGNUM В Калужской области постоянно проживают представители более 107 этносов и 48 тысяч иностранных граждан, большое количество трудовых мигрантов отмечается в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах. Об этом шла речь 3 февраля на заседании рабочей группы по профилактике межнациональных конфликтов на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании рабочей группы по профилактике межнациональных конфликтов Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области

Участники встречи говорили о состоянии этноконфессиональных отношений и организация работы по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, а также взаимодействие муниципалитетов с правоохранительными органами по противодействию незаконной миграции. Не была забыта и работа с детьми из семей мигрантов: обучение их русскому языку и аккультурация в русскоязычной среде. По предложению регионального министерства образования и науки, школы, в которых учатся дети мигрантов, должны активнее включаться в проект «Мы разные — мы вместе».

«Мы готовы принимать тех иностранцев, которые приезжают для того, чтобы трудиться в нашем регионе, но мы должны создавать надёжный заслон на пути незаконной миграции, распространения экстремизма», — заявила заместитель губернатора области Карина Башкатова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с начала 2020 года было поставлено на миграционный учет 110 тысяч иностранцев. Они в основном прибыли в регион из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины, Армении, Азербайджана, Киргизии и Белоруссии. В 2020 году заявления на получение гражданства подало на 25% больше иностранцев, чем в 2019-м. В 2020 году в Калужской области было выявлено почти 3,5 тысячи нарушителей миграционного режима. За пределы страны из области выдворен 151 иностранный гражданин. Возбуждено более тысячи уголовных дел. За восемь месяцев иностранцами было совершено 354 преступления, что на 12% меньше, чем в 2019 году.

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