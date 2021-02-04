Хабаровск, , 11:18 — REGNUM В Хабаровском крае вакцинировались от коронавируса уже 8332 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки в регионе выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 136 — в Хабаровске, выздоровели 273, скончался один пациент.

На 4 февраля лабораториями выдано 45 329 положительных тестов, излечились 40 964 жителей Хабаровского края, скончались — 258.

Всего получают лечение в крае в стационарах и на дому 4107 человек, 14 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга разъяснили ситуацию в связи со смертью медсестры, приехавшей из Тувы. В ведомстве опровергли предположения о том, что женщина скончалась после того, как сделала прививку от коронавирусной инфекции. Оказалось, что медик не была привита.