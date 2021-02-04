Нальчик, , 10:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии уже приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 3200 человек. Они получили первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-ВАК». Еще более тысячи граждан привиты вторым компонентом, сообщили 4 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

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В настоящее время открыты для тех, кто намерен привиться от опасной инфекции, 43 центра вакцинации во всех городах и районах республики. Записаться на прививку можно в том числе и через Единый портал государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарию к середине января 2020 года поступило 2842 дозы вакцины. К 1 февраля было получено еще 5400 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК».

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