Москва, , 10:53 — REGNUM При применении дезинфекционных средств надо соблюдать меры безопасности, поскольку агрессивные химические вещества (щелочь, кислоты, хлор и т. д .) опасны для здоровья. Такую рекомендацию дали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Самое главное — читать этикетку перед использованием, где указан химический состав и условия применения. Важно знать, что запрещены для использования в быту средства, содержащие альдегиды и фенолы.

Также категорически не рекомендуется смешивать бытовые моющие и дезинфекционные средства разного состава. Вредны и спиртсодержащие средства. они пожароопасны. При применении средств дезинфекции следует защитить глаза и руки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году Роспотребнадзор зарегистрировал 300 дезинфицирующих средств, включая 23 кожных антисептика.

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