Улан-Удэ, , 10:52 — REGNUM В Бурятии за 12 месяцев 2020 года ликвидировано 65 несанкционированных свалок общей массой 10,2 тыс. тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, подводя итоги года.

В результате удалось освободить около 2,45 га территории. Была также разработана проектно-сметная документация по рекультивации свалки, расположенной в центральной экологической зоне Байкала, а также свалки в Кяхте.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» удалось ликвидировать последствия работы угольных предприятий на территории Холбольджинского разреза.

«Выполнена рекультивация на площади 334,6 гектара, произведен гидропосев трав. Из водоохранной зоны вывезено более 4,7 млн тонн отвальных пород, высажено более 60 тыс. саженцев деревьев и кустарников», — отметили в Минприроды.