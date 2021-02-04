Омск, , 10:50 — REGNUM Последствия снегопада в Омске устраняли 1042 сотрудника управления дорожного хозяйства и благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в мэрии Омска.

Дороги обработали противогололедными материалами, было проведено прометание проезжей части автомагистралей, мостов и путепроводов. Для обработки дорог израсходовали 885,1 т песко-соляной смеси и биохимического реагента. На снежные свалки вывезли свыше 9,8 тыс. кубометров снега.

От снега и наледи очистили 395 остановок общественного транспорта, 455 пешеходных переходов и подходов к ним, 23 островка безопасности и так далее.

В мероприятиях по зимнему содержанию улично-дорожной сети Омска задействовали 429 единиц дорожной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 4 февраля в Москве ожидается выпадение небольшого количества снега, а вечером столицу накроет интенсивный снегопад.

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