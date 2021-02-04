Ясный, Оренбургская область, , 10:50 — REGNUM В Ясненском городском округе Оренбургской области суд вынес приговор водителю автобуса, который насмерть сбил на «зебре» восьмилетнюю девочку. Как сообщает пресс-служба судебной инстанции, мужчина раскаялся и признал свою вину, добровольно частично возместил моральный вред в размере 300 тыс. рублей.

С учетом всех обстоятельств по делу, положительной характеристики личности подсудимого суд назначил наказание в виде двух принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты осужденного в доход государства с отбыванием наказания в исправительном центре. Кроме того, мужчине запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мать девочки потребовала компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей. Гражданский иск передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства для определения надлежащего ответчика, поскольку на момент совершения преступления мужчина являлся водителем автобуса АО «Оренбургские минералы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года водитель перевозил в автобусе 50 рабочих местного предприятия. Транспорт следовал по маршруту в соответствии с выданным путевым листом, водитель был трезв. Автобус не имел дефектов.

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