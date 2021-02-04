Анкара, , 10:50 — REGNUM За минувший год население Турции увеличилось на 459 365 человек. Об этом 4 февраля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на Институт статистики страны (TÜİK).

Также сообщается, что общее число жителей Турции на сегодняшний день составляет 83 614 362 человека. При этом уточняется, что по состоянию на 1 января 2020 года в стране было 83 154 997 жителей.

Кроме того, отмечается, что в это число входит 50,1% (41 915 985) мужчин и 49,9% (41 698 377) женщин. Помимо этого, указывается, что по состоянию на начало текущего года 93% турецкого населения проживает в городах, в то время как в прошлом году в стране было 92,8% городских жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые случаи заражения «южноафриканским» и «бразильским» вариантами коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в Турции.