Ташкент, , 10:45 — REGNUM Давление МИД Узбекистана на журналистов с требованием писать позитивные статьи негативно отражается на имидже республики. Об этом 4 февраля заявила польская журналистка Агнешка Пикулицка в интервью «Подробно.uz».

"Они ведут себя как какая-то очень секретная структура. Неизвестно, как зовут сотрудников, с которыми мы общаемся», — сказала представитель СМИ.

Пикулицка считает, что сотрудники МИД относятся к предоставлению аккредитации, как привилегии для журналистов. Однако общение министерства со СМИ необходимы самому МИД, отметила журналистка.

Она допустил появление новых провокаций в свой адрес. Одним их главных способов защиты Пикулицка назвала социальные сети. «Если у меня будут какие-то проблемы, первая вещь, которую я сделаю, это буду освещать это в социальных сетях», — сказала она.

Ранее Агнешка Пикулицка разместила в социальных сетях сообщение, в котором обвинила сотрудника МИД Узбекистана в домогательствах и необоснованном отказе в аккредитации.

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