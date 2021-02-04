Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Срыв поставки вакцины от COVID-19 в Ростовскую область не связан с маркировкой препаратов. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки «Спутник V».

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«Задержек с поставками вакцин для профилактики коронавируса из-за их маркировки нет ни в Ростовской области, ни в каком-то другом регионе Российской Федерации», — цитирует портал donnews.ru представителя центра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, график поставок вакцины от COVID-19 в Ростовскую область претерпел изменения в связи с необходимостью проведения маркировки вакцины. В ходе заседания регионального оперштаба 2 февраля донской губернатор Василий Голубев призвал журналистов «не искать блох» и не нагнетать обстановку вокруг вакцинации.

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