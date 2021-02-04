Нальчик, , 10:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прекращен прием пациентов в пять госпиталей, оказывающих помощь больным COVID-19. Медперсонал долечит находящихся в них людей, заразившихся коронавирусом, после чего медорганизации перейдут к штатному режиму работы по назначению. Об этом сообщила 3 февраля пресс-служба главы республики.

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Принять решение о закрытии пяти госпиталей позволило улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Кабардино-Балкарии в последние недели. Всего в республике развернуто девять ковидных госпиталей на базе медицинских организаций. После закрытия для приема пяти из них, остальные четыре будут продолжать оказывать помощь больным с COVID-19.

В настоящее время в госпиталях Кабардино-Балкарии получают медицинскую помощь 743 пациента, в тяжелом состоянии находятся в реанимациях 73 из них. Занятость ковидного коечного фонда составляет 62,2%.